Сегодня
15 января, вторник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

В Америке перевернулась цистерна с шоколадом — на дорогу вылилось более 151 тысячи литров напитка

07:08
Тэги: америка, дтп, уборка
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: америка, дтп, уборка



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" Тяжелый эстонский грузовик смял легковой автомобиль при перестроении на КАД Санкт-Петербурга (фото)
  • Ночью специалисты починили трубу на Шуваловском проспекте — быстрее, чем планировали
  • На четвертом фестивале “Русское Рождество в Санкт-Петербурге” победили команды с Камчатки
  • Силуанова удивила тяжелая реакция российского общества на пенсионную реформу в 2018 году
  • Погода во вторник 15 января в Санкт-Петербурге: на улице пасмурно, снег и небольшой минус
  • Сотрудники ДПС догнали виновника нескольких аварий на Лейтенанта Шмидта (видео)
  • «Аэрофлот» продолжает мстить VIP-клиентам за негативные отзывы
  • В массиве Орехово-Северное в результате пожара от дачи ничего не осталось
  • Бывшая жена Аршавина раскритиковала футболиста за его характер
  • Медведев рассказал о негативном влиянии праздников на состоянии экономики
  • На Соляном переулке сосулька повредила припаркованную у дома Mazda
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
8 января
Российский робот Promobot попал под колеса машины Tesla на автопилоте в Лас-Вегасе
15 января
Сотрудники ДПС догнали виновника нескольких аварий на Лейтенанта Шмидта (видео)
14 января
ДТП на ул. Прокофьева с участием автобуса №121 и трех машин. На место прибыла “Реанимация”
14 января
В результате двойного ДТП на Петроградской стороне пострадал один человек
14 января
В результате аварии на Парнасе пострадала женщина
13 января
В результате аварии на Бухарестской улице затрудненно движение
13 января
Очевидцы рассказали о такси, которое вылетело с дороги на Кондратьевском проспекте

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
^ Наверх