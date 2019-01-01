В Америке перевернулась цистерна с шоколадом — на дорогу вылилось более 151 тысячи литров напитка





В результате аварии никто не пострадал, но на дорогу пролилось 40 000 галлонов шоколада, что составляет примерно 151 тысячу литров. Движение было временно заблокировано. В ведомстве сообщили, что им предстоит “сладкая зачистка”. Всего на уборку потребовалось свыше 4 часов.





В понедельник 14 января недалеко от г. Флагстаффа в штате Аризона США произошло ДТП: перевернулась цистерна с шоколадом — прицеп был плохо сцеплен с машиной, сообщили в департаменте общественной безопасности штата.