Ночью специалисты починили трубу на Шуваловском проспекте — быстрее, чем планировали





Как сообщили в службе, специалисты поменяли 13 м трубы диаметром 60 см. Отопление в 75 домах — из них 40 жилых — восстановили в полном объеме. Планировалось, что работы закончат только к 09:00.





На месте работали 14 специалистов и 8 машин спецтехники, сообщили в ГУП “ТЭК”.





Трубопровод на Шуваловском пр. проложен в 1992 году. В результате аварии 14 января пострадали шесть машин, вода попала в 10 квартир.





Трубопровод на Шуваловском пр. починили быстрее, чем планировали, сообщили Gazeta.sPb в ГУП “ТЭК СПБ”. Дефекты трубы у дома 59 устранили к 02:00 15 января.