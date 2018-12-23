|
Сегодня
15 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Ночью специалисты починили трубу на Шуваловском проспекте — быстрее, чем планировали
06:53
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Тяжелый эстонский грузовик смял легковой автомобиль при перестроении на КАД Санкт-Петербурга (фото)
- В Америке перевернулась цистерна с шоколадом — на дорогу вылилось более 151 тысячи литров напитка
- На четвертом фестивале “Русское Рождество в Санкт-Петербурге” победили команды с Камчатки
- Силуанова удивила тяжелая реакция российского общества на пенсионную реформу в 2018 году
- Погода во вторник 15 января в Санкт-Петербурге: на улице пасмурно, снег и небольшой минус
- Сотрудники ДПС догнали виновника нескольких аварий на Лейтенанта Шмидта (видео)
- «Аэрофлот» продолжает мстить VIP-клиентам за негативные отзывы
- В массиве Орехово-Северное в результате пожара от дачи ничего не осталось
- Бывшая жена Аршавина раскритиковала футболиста за его характер
- Медведев рассказал о негативном влиянии праздников на состоянии экономики
- На Соляном переулке сосулька повредила припаркованную у дома Mazda
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
14 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.