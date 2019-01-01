На четвертом фестивале “Русское Рождество в Санкт-Петербурге” победили команды с Камчатки





На конкурс приехало более 90 артистов и 20 коллективов со всей России. Ансамбли “Младушка” и “Родные напевы” с Дальнего Востока стали лидерами конкурса: жюри отметили не только вокальное мастерство, но и костюмы.





В Санкт-Петербурга 14 января провели фестиваль “Русское Рождество в Санкт-Петербурге” - в четвертый раз, сообщили в минкультуры Камчатского края. Именно посланные Камчаткой артисты заняли в конкурсе первые места.