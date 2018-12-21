Силуанова удивила тяжелая реакция российского общества на пенсионную реформу в 2018 году





По его словам, он не был готов к тому, что жители России настолько негативно отнесутся к изменению возраста получения пенсии. Даже после длительной редакции закона, погасить недовольство не удалось, сообщил Силуанов.





При этом вице-премьер подчеркнул, что пенсионная реформа необходима экономике России: бюджет не выдерживал нагрузки и в противном случае начали бы страдать здравоохранение и образование.





Возраст выхода на пенсию в 2018 году подняли до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Полностью перейдут на новую систему за 10 лет.





Первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал, что решение о повышении пенсионного возраста далось правительству РФ нелегко, сообщил он в интервью “Коммерсанту”.