Погода во вторник 15 января в Санкт-Петербурге: на улице пасмурно, снег и небольшой минус





Температура воздуха утром равна -1 градусу мороза — к вечеру ожидают падения до -4. Синоптики сообщают о высокой влажности воздуха: она перевалила за отметку в 90% и будет держаться там весь день. Ветер будет слабым: до 2 м/с он окрепнет только к ночи. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области предупреждают, что на дорогах по-прежнему скользко.





Во вторник 15 января в Санкт-Петербурге ждут пасмурную погоду, снег и небольшой минус, сообщает сервис Яндекс.Погода. Снегопад ждут утром, к обеду он должен ослабнуть, но не прекратиться.