Сотрудники ДПС догнали виновника нескольких аварий на Лейтенанта Шмидта (видео)



Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург







Он стремительно несся на своем Фольксвагене по Петроградке, а также по Васильевскому острову. В результате, его машина задела несколько автомобилей, которые выглядят после этого довольно помято. Затормозил горе-гонщик только на улице Лейтенанта Шмидта.Прохожий, который прогуливался в этот момент, заснял происходящее на видео – на нем заметно, что виновник погони стоит в грязной кофте и о чем-то разговаривает с сотрудниками ДПС. Автор поста предположил, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.