Сергей Полунин не поедет танцевать в Париж из-за его слов о полных людях

Известно, что танцовщик позволил себе написать в Instagram комментарий, которым призывал «бить полных людей», чтобы у них появилось желание похудеть. Несмотря на то, что Полунин удалил высказывание, оно успело привлечь к себе внимание общественности. Помимо прочего, балерун не раз позволял себе гомофобные и сексистские комментарии, говорится в "Коммерсантъ".





Сначала Парижская опера сообщала, что с радостью примет у себя Полунина, но, узнав о его фэтфобных заявлениях, решили отозвать приглашение. Слова танцовщика, уверяет арт-директор опера Орели Дюпон, «не отвечают ценностям оперы». Во Франции при этом считают Полунина одаренным артистом.