«Аэрофлот» продолжает мстить VIP-клиентам за негативные отзывы

«Никакой компенсации вообще не было», - заявляет Соколовский в своем Facebook.





Спустя какое-то время блогер заметил, что его карта «Аэрофлот бонус!» заблокирована. Авиакомпания сделала это, ссылаясь на Правила программы.





Блогер рассказывает, что летал в Ниццу, когда его самолет задымился и был вынужден приземлиться в Вене. Соколовский посчитал, что имеет право на размещение в гостинице, а также на бесплатные билеты до пункта назначения, в чем ему было отказано. Все происходящее молодой человек снимал на камеру и выкладывал в Instagram. В итоге, многим пассажирам пришлось заботиться о себе самостоятельно.