Адвокат Харви Вайнштейна не хочет его защищать в суде

Заявление адвоката должен будет одобрить судья. После этого Вайнштейну, которого обвиняют в домогательствах и изнасилованиях, придется обратиться к другому специалисту.Брафман утверждает, что все дело в разногласиях с подзащитным – они не смогли договориться и хотят прекратить сотрудничество. В чем именно дело – не уточняется. К слову, в распоряжении Вайнштейна – целая команда адвокатов. Эксперты считают, что из-за самоотвода Брафмана рассмотрение дела в суде может перенестись, говорится в РИА Новости.