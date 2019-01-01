В массиве Орехово-Северное в результате пожара от дачи ничего не осталось

Звонок пожарным поступил слишком поздно – они прибыли на место, когда почти все помещение уже было охвачено огнем. Ближе к 10 часам вечера специалисты смогли ликвидировать возгорание – огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров и не оставить после себя практически ничего.В операции приняло участие семь человек. В сообщении Главного управления МЧС России по Ленинградской области говорится, что пострадавших на месте происшествия не оказалось. Пока что не выяснено, что стало причиной пожара. Сейчас эксперты занимаются расследованием обстоятельств дела.