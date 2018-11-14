|
Сегодня
15 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Бывшая жена Аршавина раскритиковала футболиста за его характер
01:36
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В массиве Орехово-Северное в результате пожара от дачи ничего не осталось
- Медведев рассказал о негативном влиянии праздников на состоянии экономики
- На Соляном переулке сосулька повредила припаркованную у дома Mazda
- Матч между СКА и «Динамо» состоится в «Юбилейном»
- Стало известно, какой автомобиль покупали россияне чаще всего в 2018 году
- На проспекте Маршала Блюхера высадят новую елку вместо поломанной
- Киришанки вновь собираются покорить чемпионат России по женскому водному поло
- Инвестиционную программу в Санкт-Петербурге выполнили к концу 2018 года на 80,8%
- Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
- На Киевской трассе в Ленобласти нашли потерявшегося дратхаара - дорогую охотничью собаку (фото)
- В Госдуме предложили внедрять системы контроля за обеспечением газовой безопасности в домах
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
19 декабря 2018
14 ноября 2018
14 ноября 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.