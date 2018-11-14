Бывшая жена Аршавина раскритиковала футболиста за его характер

Казьмина уверена, что футболист уже нашел себе новую спутницу, так как для него это – обычное дело.





В своем интервью Казьмина негативно отозвалась о характере Аршавина, который ведет себя непозволительно вольно. Она уверена, что футболист халатно относится к роли отца – к слову, у Аршавина трое детей от разных женщин. За свою жизнь он был дважды женат – последний брак, начавшийся в 2016 году, можно считать разрушенным. Недавно женщина подтвердила слухи о разводе, говорится в «СтарХит».