Медведев рассказал о негативном влиянии праздников на состоянии экономики

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России впервые с 2006 года сэкономили на праздновании Нового года . Готовясь к застолью, люди потратили в среднем почти 14 тысяч рублей – это на два процента меньше, чем обычно. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)





Дмитрий Медведев заявил во время вручения премии правительства в области СМИ, что в новогодние праздники россияне очень хорошо отмечают, пока в стране ничего не производится. Что именно делать с таким положением дел – он не уточняет.В этом году жители России отдыхали целых десять дней, говорится в РИА Новости. К слову, в 2019 году в нашей стране выдадутся еще одни затянувшиеся выходные – сначала россияне будут ничего не делать с первого по пятое мая, а затем с 9 по 12 число.