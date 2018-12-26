На Соляном переулке сосулька повредила припаркованную у дома Mazda

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге ввели штрафы за некачественную и несвоевременную уборку снега с крыш. Исполнителя могут наказать суммой в размере до одного миллиона рублей.





О происшествии рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» - они поделились снимками и прокомментировали увиденное. Автор поста пишет, что от соприкосновения с сосулькой выглядит помятой крыша автомобиля. При этом отмечается, что никаких работ по уборке обледенений и снега не производились. В курсе ли владелец автомобиля и как быть в данной ситуации – пока непонятно.