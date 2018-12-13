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Матч между СКА и «Динамо» состоится в «Юбилейном»
00:16
Тэги: хоккей, ледовый дворец, юбилейный, ска
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