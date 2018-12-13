Матч между СКА и «Динамо» состоится в «Юбилейном»

Напоминаем, что подопечные Ильи Воробьева выйдут на лед в следующий раз сегодня, 15 января. Они встретятся с «Нефтехимиком».





В Санкт-Петербург рижская команда приедет, чтобы побороться со СКА за звание лучших. Болельщикам, правда, придется наслаждаться игрой в другом месте. Дело в том, что Ледовый дворец хотят использовать для проведения мероприятий, которые делают проведение матча невозможным.