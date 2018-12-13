Стало известно, какой автомобиль покупали россияне чаще всего в 2018 году

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Известно, что продажи этой модели выросли почти на 40%. К слову, на такой машине ездит депутат Госдумы Виталий Милонов – он взял ее в кредит еще в 2017 году.На втором месте рейтинга оказалась LADA Granta – модель несильно уступает в продажах первому месту. Любопытно, что продажи этого автомобиля выросли только на 13 процентов.Тройку лидеров замыкает KIA Rio – в салонах продали более 100,1 тысяч машин этой модели. К слову, лидеры списка в разные годы становились его лидерами. Россияне, утверждают специалист «Автостата», каждый год отдают предпочитает новой модели уже на протяжении четырех лет.