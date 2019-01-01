На проспекте Маршала Блюхера высадят новую елку вместо поломанной

О случившемся стало известно пресс-секретарю комитета по благоустройству Ольше Гнездиловой. Она пообещала, что разберется в инциденте, а также заверила, что в скором времени на месте старой елки появится новая. Пока что не уточняется, кто именно виноват в инциденте. Новостью пресс-секретарь поделилась в своем Facebook.





Они считают, что елка сломалась после удара снегоуборочной машины из-за неосторожности дворников. Местный житель выложил фотографию в социальную сеть «Вконтакте» и рассказал, что дерево было им всем дорого – в преддверии Нового года петербуржцы украсили лесную красавицу вместе с маленькими детьми.