Киришанки вновь собираются покорить чемпионат России по женскому водному поло

Чемпионат по поло возобновился в городе еще 10 января. На данный момент команда является 16-кратной чемпионкой, но это не останавливает девушек – они хотят большего. Известно, что киришанки ни разу не уступали ни одному сопернику с 2003 года. Капитан команды заявил, что главное – это, конечно же, победа.С начала 2019 года девушки уже приняли участие в трех играх – в них им не было равных. Следующая встреча их ожидает 19 и 20 января – в Кириши приедет команда Волгограда.