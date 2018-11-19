



Инвестиционная программа в 2018 году составила 77 млрд рублей и оплачено из них, по данным комитета финансов 62,8 млрд. В Санкт-Петербурге сильно остает строительство: освоено 10 млрд из 12,7, то есть примерно 75% - особенно плохо развивается сектор дорожного хозяйства (55% средств освоено).





Инвестиционную программу в Санкт-Петербурге выполнили к концу 2018 года на 80,8%, сообщили в комитете финансов 14 января. В некоторых блоках освоено почти 100% финансирования, а вот комитет по транспорту, к примеру, смог обработать только 70% своих средств: из 552 млн отработано 388.