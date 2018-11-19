|
Сегодня
15 января, вторник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Инвестиционную программу в Санкт-Петербурге выполнили к концу 2018 года на 80,8%
23:29, 14 января
Тэги: бюджет, инвестиции, финансирование
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Стало известно, какой автомобиль покупали россияне чаще всего в 2018 году
- На проспекте Маршала Блюхера высадят новую елку вместо поломанной
- Киришанки вновь собираются покорить чемпионат России по женскому водному поло
- Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
- На Киевской трассе в Ленобласти нашли потерявшегося дратхаара - дорогую охотничью собаку (фото)
- В Госдуме предложили внедрять системы контроля за обеспечением газовой безопасности в домах
- Создатель чёрной комедии про блокаду планирует снять мини-сериал
- Футбольный “Зенит” Санкт-Петербурга уступит Леандро Паредеса “Челси” за 40 млн евро
- Для гатчинских пенсионеров откроют кафе с бесплатными обедами
- «Пулково» обвинили в умышленном выбросе отходов в реку «Новая»
- Почти все сотрудники “Газпрома” отправляются жить и работать в Санкт-Петербург
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
19 ноября 2018
14 января
26 декабря 2018
26 декабря 2018
25 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.