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Инвестиционную программу в Санкт-Петербурге выполнили к концу 2018 года на 80,8%

23:29, 14 января
Тэги: бюджет, инвестиции, финансирование
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Тэги: бюджет, инвестиции, финансирование



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