Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram



Как именно пост смог собрать такое количество лайков – непонятно. В СМИ пишут, что автор аккаунт представляется курицей, которая посчитала, что обязана бросить вызов модели.



Как именно пост смог собрать такое количество лайков – непонятно. В СМИ пишут, что автор аккаунт представляется курицей, которая посчитала, что обязана бросить вызов модели.

После того, что Кайли Дженнер услышала о рекорде, она выложила видео, на котором разбивает яйцо.







Фото: Instagram





Создатель необычного профиля поставил перед собой цель – побить рекорд по «лайкам», который установила модель Кайли Дженнер. Одно время фотография с ее маленькой дочкой было самым популярным за всю историю Instagram – сейчас под ним стоит более 18 миллионов отметок «мне нравится», но этого все равно недостаточно, чтобы обогнать яйцо.