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На Киевской трассе в Ленобласти нашли потерявшегося дратхаара - дорогую охотничью собаку (фото)
23:11, 14 января
Тэги: пропажа, собака, охота, ленинградская область, киевское шоссе
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