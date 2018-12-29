На Киевской трассе в Ленобласти нашли потерявшегося дратхаара - дорогую охотничью собаку (фото)





Автор записи в социальной сети рассказывает, что собаку нашли на Киевской трассе. По описанию, это девочка, 1,5-2 года. Нашедшая собаку Дарья К. рассказывает, что собака была в стрессе, но к машине приучена. Сейчас девушка отвезла собаку в г. Порхов, сообщили в социальной сети.





Дратхаар — немецкая охотничья порода, с такими собаками часто ходят ловить уток. По данным в сети, в Москве стоимость щенка дратхаара в 2017 году могла доходить до 35 тысяч рублей.







Напомним, в Санкт-Петербурге на улице заметили аляскинского маламута. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)



(Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург")



(Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург")

В Ленинградской области около деревни Лядино нашли собаку породы дратхаар в понедельник 14 января, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.