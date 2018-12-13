В Госдуме предложили внедрять системы контроля за обеспечением газовой безопасности в домах

Напоминаем, что в России участились случаи взрывов в многоквартирных домах. Так, сегодня, 14 января, в Ростовской области в результате взрыва разрушило сразу четыре квартиры. До этого трагедия коснулся Магнитогорска – прям в преддверии Нового года.









Работы по появлению системы должны быть включены в перечень услуг по капитальному ремонту, считают инициаторы изменения законодательства. Все расходы за установку возьмут на себя фонды из регионов. Система позволит предотвращать утечку газа, а, значит, поможет предотвратить взрыв в жилых домах.