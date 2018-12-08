Создатель чёрной комедии про блокаду планирует снять мини-сериал





Напомним, что 2 января Красовский опубликовал на YouTube свой фильм “Праздник”. По сути, это чёрная комедия, действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде. Только за первые сутки картину посмотрело больше 200 тыс человек. Фильм сразу стал предметом острых дискуссий – как в народе, так и среди общественных деятелей.





В конце декабря Gazeta.SPb писала о том, что Милонов потребовал у Генпрокуратуры проверить комедию про блокаду “Праздник”. Депутат считает, что картина является провокацией против истории . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Автор чёрной комедии про блокаду Ленинграда Алексей Красовский выложил на YouTube и на Facebook трейлер, посвящёный очередному проекту. Режиссёр намерен снять сериал “Революция”. Его планируется выпустить в этом году.