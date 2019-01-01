Футбольный “Зенит” Санкт-Петербурга уступит Леандро Паредеса “Челси” за 40 млн евро





По данным в сети, самым дорогим футболистом “Зенит” сделал Халка (Живани́лду Вие́йра де Соуза), которого купил за 40 млн, а продал за 56. Леандро Паредес появился в “Зените” в 2017 году, за него клуб отдал 23 млн евро. На его счету 61 матч и 9 мячей. Напомним, сейчас он летит в Катар вместе с клубом на сборы .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

ФК “Зенит” согласен уступить английскому клубу “Челси” полузащитника Паредеса, если те отдадут за него 40 млн евро, сообщает Goal.ru 14 января. Сейчас “Челси” готовы отдать за аргентинца 30 млн, что уже сделает трансфер второй самой удачной продажей футболиста для “Зенита”.