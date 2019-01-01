Для гатчинских пенсионеров откроют кафе с бесплатными обедами



Пока что никакой другой официальной информации не уточняется.

Напоминаем, что «Добродомик» также есть в Санкт-Петербурге по адресу Детская улица, дом 17.





За бесплатным обедом можно будет прийти с 12 до четырех часов дня в любой удобный день – и в будни, и в выходные. Чем именно собираются баловать пенсионеров, ветеранов и блокадников – пока неизвестно. Все тайное станет явным уже совсем скоро – 20 января состоится торжественное открытие «Добродомика». Оно заработает под девизом «С благодарностью к старшему поколени – бесплатные обеды пенсионерам».