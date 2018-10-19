«Пулково» обвинили в умышленном выбросе отходов в реку «Новая»

Напоминаем, что до этого в СМИ опубликовали информацию о плохом запахе, который исходит от водоема. В реке обнаружили эталон, норма содержания которого была превышена в 5,4 тысяч раз.





Генеральная прокуратура России подтвердила, что аэропорт вредит реке Новой. Дело в том, что Ростехнадзор вместе с «Пулково» решили проигнорировать плохое состояние очистных сооружений.Таким образом, аэропорт нарушил правила обращения с экологически опасными отходами в связи с чем должно понести ответственность, говорится в «Фонтанке».