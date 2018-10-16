



По словам директора компании, в Северную столицу перебрались 95% штата “Газпрома”. “Лахта-центр” станет основным рабочим помещением и штаб-квартирой.





Беглов заметил, что центр уже дает городу 30 тысяч рабочих мест, сообщает ТАСС. Место привлекает туристов: в правительстве выразили намерение и дальше развивать район и благоустраивать его.





По данным в сети, число сотрудников Газпрома достигло 469 тысяч человек в 2017 году — вероятно, из этой цифры нужно вычесть рабочих и обслуживающий персонал буровых станций. По данным Росстата, в Петербурге живет 5,3 млн человек. Оборот компании “Газпром” в 2017 году составил 6 трлн рублей.





Почти все сотрудники “Газпрома” отправляются жить и работать в Санкт-Петербург, сообщил Миллер на встрече с действующим губернатором города 14 января, передает ТАСС.