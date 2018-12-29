В Карелии запускают проект в помощь пенсионерам-путешественникам

Миссия проекта в том, чтобы помочь пожилым людям приобщиться к путешествиям. Реализацию поддерживает фонд социальных грантов.





В рамках проекта пройдёт обучение волонтёров, которых научат тому, как сопровождать людей старшего поколения в поездках, чтобы путешествие оказалось безопасным.





Уже 15 января пройдёт презентация проекта. Заявки на обучение можно подать до 25 января в группе Центра развития социального туризма “ВКонтакте”.





Ранее Gazeta.SPb писала, что французский пенсионер в бочке-корабле замахнулся на Атлантику . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









В городе Петрозаводске Карелии 15 января будет презентован проект “Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер”. Об этом сообщает правительство Карелии.