После видео Дудя с Анастасией Ивлеевой неизвестный требует с каждого из них по 50 млн рублей





Речь идет о Youtube-видео Юрия Дудя, на котором он беседует с телеведущей Анастасией Ивлеевой: на 14 января 2019 года у него 21 млн просмотров в сети, его разместили в августе 2018 года. Анастасия Ивлеева известна по шоу “Орел и Решка”, в котором она является ведущей. Юрий Дудь периодически публикует видеоинтервью с известными личностями российского шоу-бизнеса, на данный момент у него 4,5 млн подписчиков.





К интернет-звездам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой кто-то подал иск на 50 млн рублей к каждому, сообщили в Мещанском районном суде. Неизвестный отребует, чтобы некая информация в интервью Ивлеевой была опровергнута, ссылаясь на закон о защите чести и достоинства.