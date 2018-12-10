|
Сегодня
14 января, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
После видео Дудя с Анастасией Ивлеевой неизвестный требует с каждого из них по 50 млн рублей
22:10
Тэги: видеоблогер, иск, YouTube
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Госдуме предложили внедрять системы контроля за обеспечением газовой безопасности в домах
- Создатель чёрной комедии про блокаду планирует снять мини-сериал
- Футбольный “Зенит” Санкт-Петербурга уступит Леандро Паредеса “Челси” за 40 млн евро
- Для гатчинских пенсионеров откроют кафе с бесплатными обедами
- «Пулково» обвинили в умышленном выбросе отходов в реку «Новая»
- Почти все сотрудники “Газпрома” отправляются жить и работать в Санкт-Петербург
- В Карелии запускают проект в помощь пенсионерам-путешественникам
- Депутаты, которых избегает Беглов, хотят привлечь его к ответственности
- Петербургский суд отклонил иск полицейских против члена ОНК и «Медиазоны»
- На Аптекарском переулке Петербурга отключили газ в доме, где живет актриса Анастасия Мельникова
- Стало известно, когда заработает аэропорт в Ленинградской области
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
25 декабря 2018
24 декабря 2018
22 декабря 2018
16 декабря 2018
10 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.