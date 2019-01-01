Депутаты, которых избегает Беглов, хотят привлечь его к ответственности

Они хотят обсудить с ним судьбу Пулковской обсерватории. Прежде чем посетить Беглова, они подали просьбу о приеме еще 17 декабря 2018 года, на исполнении которой отводится 10 суток. Они уже истекли, а глава Санкт-Петербурга не спешит общаться с коллегами.



Они пошли на крайние меры и обратились с жалобой к прокурору города. Сергея Литвиненко просят вмешаться и предпринять меры. Среди депутатов, которые не могут попасть на прием к Беглову, числятся Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, говорится в «Фонтанке».







