Стало известно, когда заработает аэропорт в Ленинградской области





“Время встать на крыло – реализация проекта аэропорта в Сиверском переходит в активную фазу”, – пишет Дрозденко.





Известно, что инвестирует строительство аэродрома компания "Евросиб". Дорожную карту проекта она представила главе региона 14 января.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что территория бывшего аэродрома в Сиверском станет площадкой нового аэропорта. Передача земли должна произойти в феврале 2019 года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 14 января, предварительно стало известно, когда в посёлке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области откроют аэродром. Это произойдёт в 2020 году – сообщает своём Instagram-аккаунте @drozdenko_au губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.