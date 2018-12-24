Петербургский суд отклонил иск полицейских против члена ОНК и «Медиазоны»

Напоминаем, что до этого УМВД уже пыталось судиться с «Моим районам» из-за публикации текста на основании текста Яны Теплицкой. Тогда у полицейских тоже ничего не вышло.





Полицейские считают, что пост в Facebook и «Вконакте» являются ложью, поэтому их надо удалить. Автор текста, Яна Теплицкая, отказалась делать это добровольно, поэтому дело дошло до суда. Досталось также и «Медиазоне», которая посвятила этой теме один из своих материалов. Тем не менее, иск УМВД Центрального района Петербурга был отклонен. Таким образом, ведомстве не удалось отстоять свою репутацию и получить компенсацию, говорится в «Фонтанке».