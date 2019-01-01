На Аптекарском переулке Петербурга отключили газ в доме, где живет актриса Анастасия Мельникова





Как сообщает “Фонтанка”, в доме живут глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, экс-заместитель главы ФСБ Виктор Черкесов, депутат и актриса Анастасия Мельникова.









В центре Петербурга 14 января перекрыли газ из-за нарушения вентиляции, сообщили власти Центрального района. Один из жителей дома на Аптекарском переулке демонтировал две вентшахты, отключить пришлось целый подъезд. Как сообщает ТАСС, жители пожаловались на плохую вентиляцию еще в конце декабря 2018 года.