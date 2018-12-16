Виктор Шкулев рассказал, зачем купил петербургское СМИ

О сделке стало известно еще 10 января. Как говорит Виктор Шкулев, он думал над этим поступком на протяжении полутора лет. Инвестор не мог понять, сможет ли он реализовать этот проект. Только в конце октября 2018 года он решился на покупку «Фонтанки.ру».Сначала главный редактор издания сомневался – Александр Горшков говорит, что не мог понять, что ждет СМИ после покупки. Когда стороны провели переговоры, они осознали, что смогут плодотворно сотрудничать. Их общая цель – «развитие проекта и повышение его бизнес-показателей», рассказал Горшков в интервью для «Дождя».