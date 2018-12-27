ФАС разрешила “Юнисон Авто” выкупить часть завода General Motors в Санкт-Петербурге





“Юнисон” занимается производством автомобилей, микроавтобусов и спецтехники, сообщается на сайте компании. Ей владеют предприниматели из Великобритании и Белоруссии. Завод General Motors в Шушарах перестал работать в 2015 году, когда представители сообщили, что ограничивают производство из-за иностранных санкций. На заводе выпускали несколько моделей Chevrolet и Opel Astra.





ФАС разрешила “Юнисон Авто Рус” выкупить часть площади завода General Motors в Санкт-Петербурге, передали в антимонопольной службе. Во сколько обойдется покупка в ФАС не уточняют.