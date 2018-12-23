Петербуржцы после новогодних праздников стали реже ходить в торцовые центры

В начале 2019 года петербуржцы менее охотно ходят в торговые центры – посещаемость упала примерно на 1,5%, говорится в исследовании компании Watcom. Возможно, это связано с низкой платежеспособностью потребителя – все деньги потрачены и люди ждут зарплаты.





За последнюю неделю прошедшего года в торговых центрах Санкт-Петербурга увеличился рост покупательского трафика даже по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. При этом, стоит отметить, что количество покупателей не гарантирует увеличение продаж. Некоторые люди ходят в торговые центры присмотреться, а в итоге уходят ни с чем.