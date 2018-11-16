В Санкт-Петербурге стартуют репетиции к параду в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда

Напоминаем, что парад пройдет 27 января. В нем примут участие 2,5 тысяч военнослужащих, а также 80 единиц боевой техники.





Две репетиции пройдут 15 и 17 января – на них отшлифуют торжественный марш. Следующая состоится 22 января – через неделю. Тогда к людям присоединится боевая техника. На последнюю, генеральную репетицию, можно будет посмотреть 24 января в 10 часов утра. Для того, чтобы не мешать петербуржцам, маршировать станут в ранние часы, а вот техника проедет наоборот – после вечернего часа пик, то есть после 9 часов вечера, говорится в сообщении ЗВО.