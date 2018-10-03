“Единая Россия” поддержит Беглова на выборах — но в партии осознают, что ему нужен соперник





В партии подчеркнули, их позиция не зависит от того, будет Беглов на выборах самовыдвженцем (для этого ему нужно набрать 2% голосов среди горожан) или выступит от “ЕР”.





При этом в “ЕР” осознают, что если они не поддержат никого другого, то выборов не будет: кандидату нужны подписи 10% депутатов-муниципалов, а почти 90% составляют именно “единороссовцы”.





Выборы на пост градоначальника Санкт-Петербурга намечены на 8 сентября 2019 года.





В “Единой России” поддержат Александра Беглова, если тот выдвинет кандидатуру на пост губернатора, сообщает “Фонтанка” 14 января, ссылаясь на Александра Тетердинко, лидера фракции “ЕР” в Санкт-Петербурге.