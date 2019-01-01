Врачей, которые оставили в животе у роженицы пеленку, освободили от наказания

Петроградский районный суд 14 января вынес приговор в отношении двух сотрудниц Первого меда – врача-гинеколога Марьям Аракелян и медсестры Галины Шломиной. Об этом сообщает



Из материалов дела известно, что подсудимые при приёме родов у пациентки Юлии Селиной в 2015 году по ноосторожности оставили у неё в животе простынь. Вскоре Юлию экстренно доставили в больницу. В результате женщина стала инвалидом и больше не может иметь детей.



В 2017 году врачей признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью. Их приговорили к лишению свободы и обязали выплатить штраф.



Позже Первый мед подал аппеляционную жалобу. Сегодня суд её удовлетворил. Итог – Аракелян и Шломина полностью избавлены от наказания.

Ранее Gazeta.SPb писала, что суд Петербурга полностью оправдал почти всех участников «банды Лося». (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).