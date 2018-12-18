В России создадут единую службу слежения за мусором к 2020 году - проект уже начали готовить





Согласно проекту, к 2020 году в России появится система, которая позволит точно сказать, кто, где, когда, сколько выбросил и что с этим мусором стало, сообщили в правительстве.





В Правительстве России подготовят проект единую службу слежения за мусором, сообщили Gazeta.SPb в правительстве России. Распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин 14 января 2019 года.