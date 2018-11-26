В Волосовском районе фотограф смог запечатлеть редкую птицу

Птичка, о которой идет речь, это зимородок. Для комфортного обитания ему необходим водоем, потому что он предпочитает есть рыбу. Одним из условий также является наличие чистой воды и тишина – зимородок селится вдали от людей.





Вячеслав Заметня назвал снимок «Зимние посиделки». Он отметил, что птица занесена в Красную книгу, поэтому встретить ее – большая удача. Фотография понравилась многим – под ней уже собралось 180 лайков, а 10 человек решили поделиться редким кадром.