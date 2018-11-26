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В Волосовском районе фотограф смог запечатлеть редкую птицу
20:52
Тэги: фотографии, Волосовский район, птица, красная книга
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