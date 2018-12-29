В Киришском районе из пожара не смогли спасти пенсионера





О возгорании на улице Оперативной стало известно ближе к шести часам утра. На место оперативно прибыли специалисты, которые принялись тушить пожар. После того, как удалось ликвидировать огонь, в доме обнаружили тело пенсионера. Предположительно, это – 80-летний хозяин дома, но пока что личность погибшего не установлена наверняка.Непонятно, что именно стало причиной возгорания. Расследованием занимаются киришские сотрудники правоохранительных органов – они выяснят, каковы обстоятельства гибели пенсионера.