В Петербурге становится всё больше заболевших гриппом и ОРВИ





Так, с 7 по 13 января в Боткинскую больницу для лечения привезли 417 человек. Из этого числа у 22 заболевших нашли грипп. Для сравнения, на прошлой неделе, с 1 по 7 января, в медицинском учреждении оказалось 363 пациента. Сейчас на лечении в Боткинской находится 780 человек.





У всех госпитализированных диагностировали грипп или ОРВИ.

Отмечается, что всего с начала года в Петербурге заболели свиным гриппом 45 человек.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге зафиксировали первую смерть от гриппа в этом году. Погибший мужчина был не привит и имел сопутствующие заболевания . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









За последнюю неделю число заразившихся ОРВИ и гриппом выросло. Об этом сообщает “Питер”.