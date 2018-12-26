В Сосновом Бору конфликт между двумя мужчинами перерос поножовщиной

Все произошло в одном из домов по Копорскому шоссе. Молодые люди были знакомы и неплохо ладили. В воскресенье они решили устроить домашние посиделки, во время которых повздорили. Не желая решать ссору мирным путем, один из них схватился за нож.Агрессор угодил прямо в грудь. К счастью, медицинские работники вовремя подоспели на место и смогли оказать ему помощь. Сейчас пострадавший находится под присмотром врачей, а агрессора отправили к полицейским, которые разбираются в деталях дела, говорится в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.