Леандро Паредес летит с “Зенитом” в Катар: полузащитник пришел на медосмотр в Петербурге





В клубе подтвердили, что аргентинец летит вместе с командой. Считалось, что Леандро Паредес может уйти из российского клуба в “Челси”, “Милан” или “ПСЖ” Франции. По крайней мере, на данный ясно, что ближайшие дни полузащитник тренируется в составе “Зенита”: он пришел в клуб в 2017 году и забил 9 голов за 61 игру.





К футболистам ФК “Зенит”, собирающимся отправиться в Катар на тренировочный сбор, на медосмотр в Санкт-Петербурге в понедельник 14 января присоединился полузащитник Леандро Паредес, сообщает РИА Спорт.