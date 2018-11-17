Фильм “Т-34” идёт на рекорд: вторую неделю он возглавляет российский прокат

Художественный фильм “Т-34” уже вторую неделю продолжает оставаться первым в топе российского кинопроката. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.



За время показов картина собрала 1,8 млн рублей. Прошлые выходные принесли 345,3 млн рублей.



Напомним, что режиссёром фильма стал Алексей Сидоров. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.



На втором месте сейчас находится “Полицейский с Рублевки” со сборами 1,6 млрд рублей. На третьем – “Крид-2”.

Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что российский фильм “Т-34” собрал в прокате один миллиард рублей за неделю после премьеры. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).