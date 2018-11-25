Фигуристка Туктамышева присоединилась к марафону здорового образа жизни в Ленинградской области

Сейчас девушка постепенно восстанавливает форму – в ролике показывают, как она ловко катается на льду. Напоминаем, что Елизавета Туктамышева попала в больницу с воспалением легких.





Фигуристка тратит много времени на изнурительные тренировки, и чтобы восстанавливать силы она придерживается принципов здорового образа жизни. Туктамышева посоветовала всем, кто хочет оставаться сильными и крепкими, заботиться о себе и принять участие в марафоне. ЗОЖ помогает ей не только восполнять энергию, но и выходить на лед в хорошем настроении.