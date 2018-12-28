В Киеве загорелось здание с мастерскими в Киево-Печерской лавре: рухнула крыша, но жертв нет





Позже в УПЦ сообщили, что за здание несет отвественность музей-заповедник лавры, но сам монастырь здесь не при чем, сообщают ТАСС. В Церкви заметили, что здание было в плохом состоянии уже давно.





Предположительно, сгорело несколько мастерских. При возгорании никто не пострадал.





Киево-Печерская лавра — один из самых старых монастырей Киевской Руси, его заложили в 1051 году.





В понедельник 14 января в Киеве загорелся один из комплексов на земле Киево-Печерской лавры, сообщили экстренные службы Украины. Площадь огня составила как минимум 200 м2, между крышей и вторым этажом рухнуло перекрытие.