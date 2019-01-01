В поселках Ленинградской области появятся новые стадионы и футбольные площадки

Теперь у жителей Ленинградской области не будет аргумента, мол, негде заниматься спортом. На то, чтобы построить объекты, выделили более 90 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить мини-стадионы, тренажеры, площадки для игры в футбол, катки и многое другое. Они появятся в поселках, деревнях и селах в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».Так, например, уже почти возведен комплекс с бассейном, рассчитанный на 40 человек. К слову, о некоторых споривных объектах просили сами ленинградцы – их мнение также учитывалось, говорится в сообщении правительства Ленинградской области.