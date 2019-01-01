Ленинградская область потратит около 500 миллионов рублей на ремонт дрог





Известно, что ремонтировать дороги в Ленинградской области начали еще семь лет назад – в 2012 году. С тех пор удалось привести в порядок примерно 600 километров. На том, чтобы ремонтировать муниципальные дороги, настояли жители региона – с ними не смог не согласиться губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Он уже подписал соответствующее постановление, согласно которому на эти цели выделят 465 миллионов рублей. В первую очередь возьмутся за дороги Выборгского, Волховского, Кировского, Гатчинского и некоторых других районов области, говорится в сообщении области администрации.