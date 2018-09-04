Стали известны самые посещаемые в новогодние праздники музеи

Министерство культуры выбрало самые посещаемые в новогодние каникулы–2019 музеи России. Об этом сообщает dp.ru со ссылкой на сайт ведомства.



Самым притягательным для отдыхающих стали музеи Московского Кремля – здесь побывало 85 тыс человек. На втором месте с аналогичным показателем – Третьяковская галерея. Далее расположился Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 61 тыс человек. На четвёртом месте оказался Государственный исторический музей в Москве (47 тыс человек).



Пятое место отдали Государственному Эрмитажу в Петербурге – за каникулы его посетило 45 тыс туристов и жителей города.



Ранее Gazeta.SPb писала, что Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).